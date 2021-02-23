"Вертолетные деньги": как будут выплачивать по 500 евро на ребенка
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На прошлой неделе Сейм одобрил выплату единовременного пособия для семей в размере 500 евро на каждого ребенка. Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъясняет, кому и как будут выплачены "вертолетные деньги".

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Пособие полагается тем, кто с 1 марта по 6 апреля 2021 года получает одно из следующих пособий:

  • пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года;
  • государственное семейное пособие;
  • доплата к государственному семейному пособию на ребенка с инвалидностью.

Этим лицам деньги выплатят до 31 марта, перечисление осуществит VSAA.

Для получения пособия заявление не требуется. Сумма в 500 евро на каждого ребенка будет автоматически переведена на счет кредитного учреждения или на счет PNS, на который лицу перечисляется соответствующее ежемесячное пособие.

В VSAA поясняют, что 500 евро будет переведены отдельным платежом, а не вместе с ежемесячным пособием, поэтому даты получения пособий могут отличаться.

Если ребенок родится до 6 апреля, то 500 евро будут переведены в течение 30 дней после предоставления пособия по уходу за ребенком или государственного семейного пособия. Например, женщине назначено пособие по материнству в период с 15 февраля 2021 года до 12 апреля 2021 года. Ребенок родился 15 февраля 2021 года. Женщина имеет право получить поддержку в размере 500 евро, поскольку ребенок родился до 6 апреля — даты окончания чрезвычайной ситуации, и в период с 1 марта по 6 апреля женщина получила пособие по материнству. После окончания выплаты пособия по материнству, с 13 апреля, будет назначено пособие по уходу за ребенком. При назначении пособия по уходу за ребенком VSAA также назначит и выплатит поддержку в размере 500 евро.

Также в течение 30 дней после предоставления пособия по уходу за ребенком или государственного семейного пособия, если существует право на их получение в период с 1 марта по 6 апреля 2021 года, но запрошены и назначены они после 1 марта. Например, лицо имеет право на получение пособия по уходу за ребенком с 3 марта, но пособие запрашивается только 5 мая. При назначении пособия по уходу за ребенком VSAA также назначит 500 евро на каждого ребенка.

Напомним, что с 500 евро не удерживаются налоги. А для того, что эти деньги не были направлена на погашение долгов, получатель должен сообщить судебному исполнителю, указав счет, на который будет зачислена поддержка. Справки от VSAA для этого не требуются.

В агентстве также отмечают, что на 500 евро вправе рассчитывать те, кто имеет право на вышеперечисленные пособие, но по тем или иным причинам их не получает. Для того, чтобы получить 500 евро, до 1 марта в VSAA надо подать документы лицам:

  • которые имеют право на семейное государственное пособие, пособие по уходу за ребенком или доплату к семейному государственному пособию на ребенка с инвалидностью, но до сих пор не запросили его;
  • которым назначено государственное семейное пособие, пособие по уходу за ребенком или доплата к семейному государственному пособию на ребенка с инвалидностью, но которые их не получают, так как не сообщили в VSAA номер счета в случае изменения счета.

Удобнее всего это сделать электронным способом на портале Latvija.lv, используйте э-услугу „Э-заявление на услуги ГАСС", выбрав нужную форму заявления:

  • Назначение государственного семейного пособия и доплаты к государственному семейному пособию или
  • Назначение родительского пособия, пособия по уходу за ребенком и доплаты к пособию на двух или нескольких детей, родившихся во время одних родов.

Используйте э-услугу „Заявление учреждению", если вы последние три года жили или работали за пределами Латвии, в другом государстве-члене ЕС/ ЕЭЗ, приложите заполненную форму заявления, находящуюся на веб-сайте VSAA (здесь):

Заявление на получение государственного семейного пособия / доплаты к государственному семейному пособию на ребенка с инвалидностью (если кто-либо из членов семьи работает или работал в стране ЕС/ЕЭЗ).

Чтобы сообщить о смене счета, необходимо написать заявление в свободной форме.

Заявление можно также отправить почтой, по адресу любого отделения VSAA, или оставить в одном из почтовых ящиков, установленных в центрах обслуживания клиентов агентства по рабочим дням с 8:30 до 17:00 (список — здесь).

Для того, чтобы узнать, являетесь ли вы получателем поддержки, можно также воспользоваться порталом Latvija.lv, а именно э-услугой, предоставляемых VSAA.

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