Вертолетом ВВС Литвы из Риги в Вильнюс было доставлено донорское сердце

Во вторник вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы доставил из Риги в Вильнюс донорское сердце.
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Как сообщили в армии, вертолет "Ми-8" был задействован по просьбе Национального центра трансплантологии.
После 14 часов вертолет с командой медиков доставил донорский орган в Вильнюсский аэропорт, откуда его передали медикам Клиники Сантарос.
Доставка донорских органов является одной из задач литовской армии в мирное время.
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