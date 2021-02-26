Весь март будет закрыто движение по улицам Гоголя и Тимотея

В связи с ремонтными работами с 1 по 28 марта будет закрыто движение транспорта возле здания на улице Гоголя, 3, со стороны дорожной насыпи, по направлению от улицы Гоголя до улицы Тимотея. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Движение транспорта и пешеходов будет запрещено по участку улицы Тимотея возле здания на улице Тургенева, 14.

Также из-за ремонта водопровода и канализации с 8 марта до 8 июня будет закрыто в обе стороны движение транспорта по улице Леясциема и скверу Скуяс.

Компании, ведущие работы, должны установить дорожные знаки и плакаты со схемами движения пешеходов.