Весной пройдут объединенные вступительные тесты для поступления в рижские гимназии и школы

Как и в предыдущие годы, этой весной будут организованы объединенные вступительные тесты для поступления в рижские государственные гимназии и средние школы, сообщает Департамент образования Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Результаты объединенных тестов будут годны для поступления в разные школы и будут служить основанием для участия в конкурсе на поступление в конкретную выбранную школу.

"Рига создает для всех равные условия, чтобы школьники, которые хотят и которые достаточно компетентны, могли поступить в выбранную среднюю школу или гимназию. Качественное среднее образование — в фокусе внимания самоуправления. Поэтому мы думаем как привести в порядок сеть школ в Риге, так и и проводить общие вступительные проверки. Школьникам и родителям важно следить за информацией о времени и месте тестирования", — рассказала председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.

Выполнить проверочные задания для поступления в 7 класс рижских государственных гимназий можно будет 22 апреля, нужно будет сдать математику. Для поступления в Государственную немецкую гимназию дополнительно нужно будет выполнить задания на английском или немецком языке.

Для поступления в десятые классы гимназий или средних школ нужно будет сдать комбинированный тест по математику и языкам. Эти проверочные работы пройдут 13 мая.

Информация о месте и времени вступительных тестов и требованиях к школьникам будет доступна с 20 марта на сайте www.izglitiba.riga.lv и на сайтах школ.