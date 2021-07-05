Ветер перемен: местами на побережье температура воды упала ниже +15 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, из-за восточного, юго-восточного ветра температура воды в некоторых местах на побережье Рижского залива упала ниже +15 градусов.

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В порту Скулте недалеко от Саулкрасты температура воды в последние два дня колебалась в пределах +13…+16 градусов, а в понедельник утром составляла +14,4 градуса.

Температура воды в порту Роя за последние сутки также упала с +22 до +14,5 градусов.

В Колке и Мерсрагсе в понедельник утром температура воды составляет около +24 градусов, в Вентспилсском порту +19 градусов.

По данным самоуправления, в воскресенье температура воды на пляжах Юрмалы составила +21…+22 градуса, на Лиепайском пляже +22 градуса.

Температура воды в большинстве рек и озер в понедельник утром составляла +21…+ 25 градусов. В некоторых более мелких и более быстрых реках, а также в затененных реках и местах, где текут родники, температура воды составляет +16…+20 градусов.

На этой неделе, когда погода станет жарче, температура воды в реках и озерах повысится, а температура воды в море может быстро меняться.