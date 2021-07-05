Ветер перемен: местами на побережье температура воды упала ниже +15 градусов
Foto: Jens Kreuter / cc

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, из-за восточного, юго-восточного ветра температура воды в некоторых местах на побережье Рижского залива упала ниже +15 градусов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В порту Скулте недалеко от Саулкрасты температура воды в последние два дня колебалась в пределах +13…+16 градусов, а в понедельник утром составляла +14,4 градуса.

Температура воды в порту Роя за последние сутки также упала с +22 до +14,5 градусов.

В Колке и Мерсрагсе в понедельник утром температура воды составляет около +24 градусов, в Вентспилсском порту +19 градусов.

По данным самоуправления, в воскресенье температура воды на пляжах Юрмалы составила +21…+22 градуса, на Лиепайском пляже +22 градуса.

Температура воды в большинстве рек и озер в понедельник утром составляла +21…+ 25 градусов. В некоторых более мелких и более быстрых реках, а также в затененных реках и местах, где текут родники, температура воды составляет +16…+20 градусов.

На этой неделе, когда погода станет жарче, температура воды в реках и озерах повысится, а температура воды в море может быстро меняться.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро