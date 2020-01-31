Ветеринары будут жаловаться в ПВС на хозяев, которые запустили здоровье питомцев

О хозяевах, которые не обеспечивают животных необходимой ветеринарно-медицинской помощью в случае тяжелых болезней, будет информироваться Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). Об этом агентству LETA сообщила председатель правления Общества латвийских ветеринарных врачей Мара Видужа.

Закон о защите животных предусматривает обязанность владельца заботиться о здоровье и благополучие питомца, не подвергать его страданиям и боли и предотвращать ситуации, в которых животное может пострадать. Поэтому о тех, кто не соблюдает закон и ведет себя безответственно, ветеринары впредь будут сообщать в ПВС.

"К сожалению, ветеринарные врачи регулярно сталкиваются с ситуациями, когда хозяева приводят животных с тяжелыми и запущенными проблемами, например, с длительным воспалением матки у кошки или собаки, с огромными кровоточащими и уже неоперабельными опухолями, со старыми невылеченными травмами — вывихами и переломами, которые неправильно срослись или не срослись и причиняют боль, с неухоженной ротовой полостью, из-за чего приходится вырывать большую часть зубов, и с другими проблемами со здоровьем, которые невозможно было не заметить, только сознательно игнорировать", — рассказала Видужа.

Нередки ситуации, когда хозяева выслушивают врача, но от лечения отказываются — "все равно долго не протянет".

Теперь после сообщения ветеринарного врача ответственные службы будут проверять информацию и брать животное под наблюдение. Хозяева будут обязаны или обеспечить животное необходимой помощью, или усыпить либо забить (в случае сельскохозяйственных животных). Безответственных владельцев можно будет привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.