Ветеринары: люди покупают нелегальных щенков в кустах у российской границы, а потом несут лечить

Растет число людей, которые осознанно нарушаю закон, покупают животных у нелегальных перекупщиков и пользуются услугами нелегальных перевозчиков, заявляет Латвийское общество ветеринарных врачей.

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Общество ветеринаров настоятельно рекомендует покупателям быть ответственным и не выбирать местом покупки щенков стоянки бензовозов или придорожные кусты возле российской границы. Щенки, которые там продаются, имеют неизвестное происхождение и часто очень слабое здоровье. При этом стоят они вдвое дороже, чем год или два назад.

"Охватывает чувство безнадежности от безответственности людей. Клиенты приходят и как о само собой разумеющимся говорят о том, что щенок ввезен в Латвию нелегально, а документы у него поддельные. Приходят потому, что волнуются, выживает ли измученный дорогой малыш", — говорится в заявлении ветеринаров.

Спрос на домашних животных во время пандемии вырос настолько, что заводчики и даже приюты не могу удовлетворить спрос на щенков и котят. Люди покупают животных у нелегальных заводчиков, часто эти животные везутся из-за границы в очень плохих условиях. Хотя пересекать границу могут только животные, которые старше трех месяцев и 21 дня, часто контрабандой везут более маленьких и выдают их за рожденных в Латвии.

Несознательные покупатели даже не проверяют, есть ли у животного прививки и микрочип, а к ветеринарам обращаются только в критической ситуации, когда жизнь животного под угрозой.

Прежде, чем приобретать животное, Латвийское общество ветеринарных врачей рекомендует проверить соответствие его микрочипа базе данных Центра сельскохозяйственных данных (Lauksaimniecības datu centrs), посмотреть его паспорт и убедиться, что сделаны все прививки. Породистых животных нужно брать только у зарегистрированного заводчика, и попросить у него документы о родословной будущего питомца. Стоит помнить, что родословная не увеличивает стоимость животного, поэтому если заводчик предлагает отказаться от "бумаг" и приобрести животное дешевле, это должно вызывать подозрение. Добросовестные заводчики сами предлагаю посмотреть на родителей щенка или котенка, а также на условия, в которых они живут. При продаже с заводчиком заключается договор о купле-продаже, а расчеты, чтобы обезопасить себя, лучше вести через банковские переводы.

Ветеринары не рекомендуют брать с собой к заводчику детей, потому что их просьбы могу помешать взвешенному принятию решения.