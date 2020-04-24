Ветеринары призывают владельцев животных не обманывать врачей

Ветеринарные врачи Латвии призывают владельцев домашних животных перед посещением ветклиник открыто и своевременно информировать о том, вернулись ли они недавно из другой страны или же имели контакты с больными Covid-19. Честная и вовремя предоставленная информация сможет уберечь работников клиник и других посетителей от заражения коронавирусом.

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Председатель правления Общества латвийских ветеринарных врачей Мара Видужа отметила, что самая большая ценность для любого ветеринара — это животные. Поэтому так важно, чтобы каждый домашний любимец, который попал в беду и нуждается в неотложной медицинской помощи, мог бы ее оперативно получить.

"Однако мы не должны допустить таких ситуаций, когда ветеринары попадают в сложное положение, когда пациенты лгут и умышленно вводят в заблуждение медицинский персонал, создавая тем самым угрозу и для врачей, и для общества в целом", — говорит Видужа.

По ее словам, для каждой ситуации можно найти подходящее решение, даже если владелец кота или собаки заразился коронавирусом, нужно искать возможность, как оказать животному ветеринарную помощь. Главное при этом — не врать и сотрудничать с ветеринарами.

Чтобы снизить риски распространения вируса Covid-19, во всех ветклиниках введены дополнительные меры безопасности. Перед тем, как отправиться в клинику, нужно обязательно записаться на прием.

Откровенный разговор, подчеркивает Видужа, поможет ветеринарам принять решение о необходимом уровне защиты и плане действий по каждому конкретному случаю. Возможно, в некоторых случаях ветеринар сможет оказать помощь дистанционно.