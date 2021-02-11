Ветеринары: выявленный в Латвии высокопатогенный птичий грипп не опасен для людей
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Конкретный штамм птичьего гриппа, констатированный у двух найденных мертвыми на пляже в Дзинтари лебедей, для птиц является высокопатогенным, то есть очень заразным, однако для людей он не представляет опасности. Об этом в четверг, 11 февраля, в передаче "900 секунд" телеканала TV3 рассказала глава Отдела по надзору за инфекционными болезнями животных Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Мадара Волка.

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Специалист отметила, что латвийцам следует соблюдать стандартные меры предосторожности, употребляя в пищу яйца или мясо птиц — обработать эти продукты термически.

Отметим, что это первый случай птичьего гриппа в Латвии.

PVD призывает латвийские хозяйства, содержащие домашнюю птицу, не выпускать птицу за пределы помещений или огороженных конструкций, и не допускать контакта с дикой птицей, а также до конца весны воздержаться от приобретения домашней птицы в других странах Европы.

В случае, если птицы начинают значительно меньше есть и пить, несут меньше яиц или подозрительно часто гибнут, следует незамедлительно сообщить PVD.

За последние четыре месяца вспышки птичьего гриппа констатированы в местах содержания домашней птицы в Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Хорватии, Польше, Бельгии, Ирландии, Венгрии, Литве и Украине.

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