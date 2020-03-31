Ветклиники работают на полную мощность: у животных тоже начался сезон вирусов

Несмотря на призывы властей и медиков не выходить лишний раз из дома, многие жители Латвии ведут себя неосмотрительно, зачастую игнорируя запреты и ограничения, действующие на время действия чрезвычайного положения. Кроме того, в последние дни огромный наплыв посетителей зафиксирован в ветеринарных клиниках.

Как отмечает Skaties.lv, сознательные владельцы стараются не ходить в клиники лишний раз, однако, есть серьезные и неотложные случаи, когда медлить с визитом к ветеринару никак нельзя. Поскольку нынешняя зима оказалась теплой, сейчас начался сезон распространения вирусов и среди животных. И по этой причине во многих ветклиниках выстраиваются очереди с заболевшими собаками и кошками.

"Сейчас у нас много животных с острыми заболеваниями, у многих собак острая диарея, диарея с кровью, рвота. Мы не можем не работать. Мы обязаны оказывать помощь. Животные могут довольно долго скрывать свои симптомы, а когда они проявляются, это уже серьезный сигнал. Значит, нам надо обратить на это внимание, потому что, если иной раз с этим затянуть, мы уже не сможем помочь", — отметила ветеринар Мудите Бене.

Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре подчеркнула, что в ветклиники с больным животным должен идти один человек, на все визиты нужно прежде всего записаться по телефону, а тем, кто приехал в клинику на машине, нужно ждать свою очередь в салоне авто.

Также возрос спрос и на обычные процедуры: опасаясь, что в Латвии будут введены еще более строгие ограничения, владельцы спешат подстричь своим домашним питомцам когти, почистить уши и др. Ветеринары имеют право отказать в проведении подобных процедур, однако не все клиенты относятся к этой позиции с пониманием.