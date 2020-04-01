Въезд в Юрмалу снова стал платным, нарушителей оштрафуют на 50 евро
Foto: Edgars Fusa

С 1 апреля начинается период, когда за въезд в Юрмалу нужно платить два евро, напоминает самоуправление.

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Пропуска можно купить в автоматах в Приедайне, Вайвари, в Майори на улице Лиенес, 5, возле магазина Rimi в Лиелупе (перекресток улиц Перкона и Виестура), возле концертного зала "Дзинтари" и возле железнодорожной станции "Дубулты". Кроме того, их можно купить в электронном виде на портале www.visitjurmala.lv с помощью приложений Mobilly или банка Citadele.

За пропуск можно заплатить и после въезда в город — главное, чтобы он был куплен в то же число, когда транспорт въехал в Юрмалу, то есть до 23:59.

Существует также возможность купить пропуск на целый день, с которым въезжать и выезжать из Юрмалы можно неограниченное число раз, а также получить долговременный пропуск, заказав его через портал epakalpojumi.jurmala.lv.

Долговременный пропуск выдается на семь, 30 или 90 дней, а также на весь период платного въезда, и стоит соответственно 10, 31, 55 и 107 евро для автомобилей массой до 3,5 тонны, а для более тяжелых — соответственно 12, 43, 110 и 213 евро.

За проезд не нужно платить водителям электромобилей, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и инвалидам, а также тем, кто перевозит инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов с трудностями передвижения. Однако в этом случае свой въезд в город нужно зарегистрировать на портале epakalpojumi.jurmala.lv либо в дежурной части муниципальной полиции на проспекте Дубулту, 2.

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Стоит помнить, что пропуск выдается на одну машину, номер которой указывается при регистрации. Контроль пропусков полностью автоматизирован. Видеокамеры фиксируют регистрационный номер автомобиля, и по базе данных проверяется, заплатил ли водитель за въезд. Если не заплатил, то ему придется заплатить штраф 50 евро.

Чтобы не забыть купить пропуск, можно зарегистрироваться на портале www.jurmala.lv в разделе "Пропуска" (Caurlaides) для получения напоминаний по электронной почте. Если водитель забыл заплатить, то с 19:00 до 23:00 ему придет уведомление, что нужно успеть сделать это до 23:59.

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