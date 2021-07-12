Въезжающие из России и Белоруссии должны будут делать тест в месте пересечения границы

С сегодняшнего дня, если въезжающие в Латвию из России и Белоруссии не могут предоставить документы о вакцинации от Covid-19 или тестировании, они должны будут сдать тест в пункте пересечения границы и в случае положительного результата отправиться в изоляцию.

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Действовавшие ранее нормы предусматривали, что лицо, въезжающее в Латвию из вышеупомянутых стран, должно немедленно, но не позднее чем в течение 24 часов, сдать тест на Covid-19 в ближайшем доступном пункте тестирования за свой счет.

Тест на границе не нужно делать детям младше 12 лет, а также аккредитованным в Латвии сотрудникам иностранных дипломатических представительств, международных организаций и их представительств и членам их семей, латвийским или иностранным дипломатическим курьерам.

Также не будут проходить тест лица, которые приезжают в Латвию по приглашению президента, Сейма, Кабинета министров или его члена, Конституционного суда, Верховного суда, Государственного контроля или министерства.

Такое регулирование необходимо потому, что новый более заразный штамм коронавируса "дельта" стремительно распространяется в России.

Человек будет ждать результата теста на пропускном пункте и может покинуть его только после разрешения пограничной охраны.

Если результат теста на Covid-19 будет положительным или человек отказывается пройти этот тест, он обязан немедленно отправиться в обязательную изоляцию в одну из гостиниц из списка Латвийского агентства инвестиций и развития.