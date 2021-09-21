Вход на работу — по негативному тесту. Государство не намерено оплачивать тесты представителям всех профессий

Планируется определить круг профессий, представителям которых тесты на Covid-19 придется оплачивать из своего средств, говорится в информационном докладе "Предложения по изменению политики тестирования на Covid-19", рассмотренный Кабинетом министров.

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Эксперты указывают на то, что тестирование не спасает от заболевания и жителям доступен иной, более эффективный способ оградить себя от инфекции — вакцинация. А потому, считает Министерство здравоохранения, нужно изменить порядок тестирования — представители ряда профессий, чтобы получить право работать, должны будут платить за тесты сами.

Чтобы обеспечить эпидемиологически безопасную и непрерывную медицинскую и социальную помощь, очное обучение и предоставление услуг, требуется регулярное тестирование представителей профессий, занятых в этих сферах. По мнению Министерства здравоохранения, представители этих профессий для выполнения своих обязанностей должны предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 или сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.

Планируется, что такие группы профессий будут включать персонал больниц, задействованный в процессе лечения, персонал службы экстренной медицинской помощи, педагогический и технический персонал образовательных учреждений, муниципальных социальных работников, сотрудников тюрем и государственной службы пробации, сотрудников Государственной полиции, а также тех, кто работает в сферах розничной торговли, общественного питания и других отраслях, в которых сотрудники ежедневно сталкиваются с большим количеством клиентов.

Планируется, что тестирование на Covid-19 на обнаружение антител Anti-SARS-CoV-2 и обнаружение вируса SARS-CoV-2 к из госбюджета будет по-прежнему оплачиваться как по клиническим, так и по эпидемиологическим показаниям. Рекомендуется сохранить и действующий порядок, когда в случае позитивного результата теста, государство оплачивает подтверждающий тест.

В свою очередь, плановое лабораторное скрининговое тестирование государство будет оплачивать только ограниченному кругу жителей, оценивая, есть ли у конкретного человека возможности вакцинироваться. Предполагается учитывать мнение врачей, рекомендовавших отложить вакцинацию по медицинским показаниям. Также будет приниматься во внимание необходимость обеспечить доступ к необходимым услугам здравоохранения и образования.

По мнению Минздава, нужно дать работодателям право обязывать своих работников тестироваться. Это требование могло бы относиться и к сотрудникам, которые меньше контактируют с клиентами — например, работают на конвейере, складским работникам в розничной торговле, кухонным работникам в сфере общепита.

Планируется, что представители этих профессий должны будут оплачивать тесты из своих средств.

Как пояснил на заседании правительства министр здравоохранения Дэниэль Павлютс (AP), населению будет дан переходный период — пять недель, в течение которого они смогут пройти полный курс вакцинации против Covid-19.