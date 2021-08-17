Вход по "ковидным" сертификатам и тестам, маски на уроках: как будет выглядеть новый учебный год в Латвии

С 1 сентября учиться очно смогут только школьники, которые смогут предоставить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни, или же школьники, показавшие негативный результат при тестировании на Covid-19. В школьных коридорах маски будут носить все учащиеся, в классах — только непривитые.

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Во вторник, 17 августа, Кабинет министров утвердил правовое регулирование обеспечения очного обучения в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных школах и вузах.

В классах маски не носят только привитые и малыши



С 1 сентября все учащиеся, находясь в помещении общего пользования школы, должны будут носить маски, закрывающие рот и нос. Не носить маску в учебном классе разрешено только школьникам, у которых есть "ковидный" сертификат — вне зависимости от того, сколько детей в этом классе привиты. Невакцинированным школьникам придется сидеть на уроках в маске.

Поскольку учащиеся 1-3-х классов еще только осваивают навыки коммуникации и чтения, а маски, закрывающие рот и нос этому не способствуют, то им разрешено не использовать маски в учебном помещении.

Министерство образования и науки подчеркивает, что вообще не носить маски разрешено детям, которые еще не исполнилось семь лет, а также людям с очевидными нарушениями двигательного аппарата и психического здоровья.

Сотрудники учебного заведения, у которых есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, могут не носить маску.

Разрешено не надевать маску при занятиях, обучающих вокалу и игре на таких музыкальных инструментах как флейта, труба и т.д. Можно снять маску и на занятиях спортом, когда затруднено дыхание.

В 2021-2022 учебном году в школах не нужно будет соблюдаться дистанцию в 2 метра, находясь в одном классе, группе или на курсе, а также на занятиях танцами.

Как и когда будут тестировать?

С теми школьниками, которые смогут предъявить сертификат, все просто — будут принимать и цифровую, и бумажную версии.

С тестами слюны несколько сложнее. Первое тестирование дети должны будут пройти в период с 23 по 30 августа, явившись в школу. Напоминаем, что пока вакцинация рекомендована только подросткам от 12 лет, то есть все учащиеся с 1-го по примерно 6-й класс должны пройти тестирование. В общей сложности в Латвии учатся в 1-12 классах 218 773 человека, в 6-12 классах из них учатся 119 496 подростков.

Первое тестирование будет годно только для 1 сентября. Далее тестирование будет проводиться по алгоритму, разработанному Центром профилактики и контроля заболеваний. У учебных заведений уже есть опыт еженедельного тестирования сотрудников.

Предполагается, что результат теста будет высылаться на э-почту родителей или законного представителя ребенка. В случае, если тест негативен, ребенок, придя в школу, сможет предъявить его на смартфоне или же в бумажном виде. Если у родителей нет возможность распечатать документ, то школе следует предоставить такую возможность.

В случае, если тест на Covid-19 у какого-то ребенка будет позитивным, то лаборатория проинформирует об этом учебное заведение. Министерство образования уверяет, что прямой обмен данными обеспечит оперативность и своевременное получение информации. Это позволит учебному заведению оперативно реагировать на ситуацию, вводя мероприятия по ограничению эпидемии.

Тестирование будет проводиться бесплатно, за средства государственного бюджета.

Сами учебные заведения должны определить порядок и ответственных за реализацию всего процесса: тестирование, организацию и контроль потоков учащихся, использование помещений общего пользования.

Удаленное обучение. Не прощаемся навсегда

Министерство образования информирует, что с 1 сентября решение о том, что обучение происходит в удаленном формате, принимает решение руководитель и учредитель школы (эта норма не относится к вузам и колледжам).

Обязаны перейти на удаленное обучение детсады, основные и средние школы в случае, если установлены мероприятия, направленные на борьбу с эпидемией.

Интересно, что из принятых правил следует, что государство больше не поощряет удаленное обучение. Например, директор школы в случае, если выбыл из строя по эпидемиологическим соображениям конкретный педагог, еще может принять решение: переводить класс на удаленное обучение или прислать учителя на подмену. Педагогу также разрешено провести урок удаленно, если он, например, получил бытовую травму — и не может добраться до учебного заведения или долго там находиться.

Домашнее обучение: для тех, кто против тестов

Школьник, который не сможет предъявить "ковидный" сертификат и не пройдет тест на Covid-19, учиться очно не сможет. Поскольку получение основного образования является в Латвии обязательным, то родители или опекуны ребенка несут ответственность за то, чтобы ребенок такое образование получил. То, что ребенок не тестируется, и соответственно, не может посещать очные занятия, означает, что ответственность за получение образования берут на себя родители.

Как пояснило Министерство образования и науки, семейное обучение допускается в 1-8-х классах. Семейное обучение может быть введено, если родители или законные представители ребенка не дадут добро на тестирование школьника. В этом случае семье придется обеспечить ребенку необходимую для обучения среду и поддержку в освоении учебного содержание.

Семейное обучение означает, что ребенок не меняет школу и программу обучения, но ответственность за процесс образования несут родители. В этом случае родителям предстоит в письменном виде подать заявление директору школы, которые, при согласовании с учредителем школы (чаще всего — это самоуправление), вправе издать распоряжении о том, что конкретный ученик будет учиться в семье, и за это берут ответственность его родители.

Школьная администрация должна, в свою очередь, определить порядок реализации образовательной программы и порядок оценки педагогами успеваемости ребенка, учащегося на дому, в течение учебного года. Министерство образования напоминает о том, что осенью 2020 года правительство внесло поправки в правила, согласно которым во время чрезвычайной ситуации родителям не нужно предоставлять справку от врача или заключение психолога, чтобы обеспечить образование в семье. Это условие все еще в силе.

Учащиеся 9-х классов учиться в семье не смогут. Это выпускной класс, подросткам необходимо сдавать государственные экзамены и они должны быть под присмотром педагогов.