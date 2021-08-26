Вход в Сейм для депутатов — только по "ковидным" сертификатам. Негативные тесты не годятся

Для депутатов Сейма вакцинация будет обязательной. Такое решение концептуально поддержало абсолютное большинство депутатов парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Что характерно, в начале этой недели Совет фракций Сейма договорился об ином решении. Предполагалось, что парламентарии, которые не вакцинировались и не переболели, все же смогут участвовать в очных заседаниях Сейма. Предусматривалось, что "входным билетом" в Сейм для таких депутатов станет негативный тест на Covid-19.

Однако сегодня большинство депутатов Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, ответственной за подготовку соответствующего законопроекта, поддержали поправку коллеги Кришьяниса Фелдманса (Новая Консервативная партия), налагающую на парламентариев обязанность вакцинироваться. Это предложение концептуально поддержали коалиционные депутаты Эдвинс Шноре (Национальное объединение), Юрис Ранцанс (Новая Консервативная партия), Айнарс Латковскис ("Новое Единство"), Мартиньш Штейнс (АР!), независимый Атис Закатистов и оппозиционер Раймондс Бергманис из Союза "зеленых" и крестьян.

Концептуально против были Иван Клементьев ("Согласие") и Марис Можвилло ("За человечную Латвию", прежде — KPV.LV). Можвилло считает, что включение любой категории жителей в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации, нарушает права человека и ухудшает "общее настроение в стране".

Планируется, что переболевшие Covid-19 парламентарии, как и вакцинированные, смогут участвовать в очной работе Сейма. Негативные тесты на Covid-19 не станут пропуском в Сейм для тех депутатов, которые не привились и не переболели. Хотя ранее Совет фракций Сейма принял прямо противоположное решение.

По данным Президиума Сейма, абсолютное большинство депутатов — вакцинировалось. Но есть несколько парламентариев, которые не сделали прививки.

Решение об обязательной вакцинации депутатов — пока концептуальное: парламентарии еще не знают, что теперь делать с теми коллегами, которые не болели и отказываются от прививок. Сейм планировал со 2 сентября после долгого перерыва на "удаленку" приступить к очной работе.

Вчера, 25 августа, депутаты ответственной комиссии концептуально поддержали идею разрешить всем поставщикам услуг (фактически — работникам самых разных сфер) работать при наличии негативного теста на Covid-19. Исключение сделано только для работников сферы здравоохранения и социального ухода — они должны вакцинироваться, негативные тесты не позволят выполнять трудовые обязанности. Сегодняшнее решение, обязующих вакцинироваться самих депутатов, расширяет категории жителей, которые должны делать прививки, чтобы работать.

Сегодня Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции продолжает рассмотрение поправок к правительственному законопроекту, который вводит обязательную вакцинацию для ряда профессии, а также дает работодателям право увольнять сотрудников, подлежащих вакцинации, но не желающих делать прививки. По положению дел на утро комиссия рассмотрела только 26 из 162 поправок, поданных в законопроекту. Глава комиссии Юрис Ранцанс выразил надежду, что сегодня удастся закончить работу, рассмотрев все поправки.

После того как комиссия завершит работу, законопроект будет рассмотрен в Сейме. До того, как Сейм проголосует, все решения фактически носят характер предложений, которые не имеют законной силы. Дискуссии продолжаются. Дата объявления заседания Сейма еще не определена.