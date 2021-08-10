"Входной билет" в школу. Учиться очно будут только школьники с сертификатом Covid-19 или негативным тестом

Условием очного обучения в 2021-2022 учебному году как в общеобразовательных, так и в профессиональных школах, станет наличие у учащихся сертификата Covid-19, подтверждающего факт вакцинации или же перенесенной болезни, или же негативный тест на Covid-19. Речь идет о введении в школах системы повального тестирования учащихся.

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Такое решение принял во вторник Кабинет министров.

Поскольку вакцинация рекомендована только подросткам с 12 лет, и вакцинированы далеко не все учащиеся этого возраста и старше, то фактически речь идет фактически о внедрении системы повального тестирования на Covid-19 в школах.

Поправки к Правилам Кабинета министров, подготовленые Министерством образования, разработаны с целью сделать тестирование учащихся предусловием реализации очного учебного процесса.

Если школьник не пройдет тест, он не сможет начать и продолжать учебу очно. Поскольку основное образование является обязательным для детей, а родители несут ответственность за получение такого образования, то в этом случае ребенку придется учиться в семье.

Тестировать не будут тех подростков, которые смогут предъявить "ковидный" сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни. Сертификат можно будет предъявлять в бумажном и цифровом виде ответственному лицу школы.

Напомним, что вакцинация рекомендована фактически только подросткам — тем, кому уже исполнилось 12 лет. В школу дети в Латвии отправляются в 6-7 лет.

Тестирование будет проводиться согласно алгоритму, разработанному Министерством здравоохранения. Известно, что для проверок будут использоваться тесты слюны. Пока предполагается, что тестирование будет проводититься именно в учебных заведениях. Детям в сопровождении родителей или же самим школьникам, если они постарше, предстоит явиться в школу с 23 по 30 августа, чтобы сделать тест слюны.

Пока это предварительные планы, озвученные министром образования Анитой Муйжниеце (Новая Консервативная партия). Пока нет утвержденных правил, как будет проводиться тестирование школьников — этот вопрос будет рассмотрен в правительстве через неделю, 17 августа.

Министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) заявила, что сейчас идет очень интенсиовное согласование деталей процесса тестирования с Министерством здравоохранения. Муйжниеце заявила, что принятое сегодня решение — это первый шаг или "входной билет" в школы 1 сентября.

Министр финансов Янис Рйирс ("Новое Единство") не скрывал своего недовольство тем, что тестирование будет проводиться на средства госбюджета. Рейирс озабочен тем, что масштабное и регулярное тестирование школьников потребует огромных средств, сопоставимых с суммой, выделенной в прошлом году на повышение зарплат педагогом. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) обещал найти такой алгоритм тестирования, чтобы траты были как можно меньше.

По предварительным данным, внедрение системы тестирования в школах потребует 25-30 млн евро на один учебный год.