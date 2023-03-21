Вице-мэр Кирсис: в ремонт улиц Риги ежегодно нужно вкладывать 45 млн евро
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Чтобы поддерживать улицы Риги в надлежащем состоянии, необходимо ежегодно инвестировать около 45 миллионов евро, заявил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в интервью Латвийскому радио, сообщает агентство LETA.

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Вице-мэр отметил, что Рижская дума "просканировала улицы Риги с помощью современной техники" и ситуация не внушает оптимизма. Он сказал, что примерно треть улиц Риги находится в плохом или очень плохом состоянии.

У любой вещи есть срок службы, в Риге много улиц, дорожное покрытие которых повреждено и не менялось годами. Как сказал Кирсис, в городе есть улицы, дорожное покрытие которых не меняли более 20 лет.

Кирсис отметил, что раз в десять лет асфальтовое покрытие необходимо снимать и укладывать новое. "Составлен план, что делать. Ежегодно предполагается ремонтировать порядка 10% улиц", — сказал вице-мэр.

Кирсис отметил, что ежегодно в ремонт улиц необходимо вкладывать 45 миллионов евро. Раньше на благоустройство улиц тратилось гораздо меньше.

Вице-мэр Риги прогнозирует, что необходимый объем финансирования будет достигнут в течение ближайших пяти лет.

Как уже сообщалось, сейчас реализуются 27 проектов, финансируемых Фондом городской инфраструктуры Риги, на сумму 8,8 млн евро.

Три старейших проекта будут профинансированы в 2014 году. Тогда на проект строительства набережной на улице Мукусалас было выделено 220 545 евро, которые уже израсходованы. В 2018 году на реализацию проекта было выделено еще 170 409 евро, из которых использована большая часть — 131 222 евро.

С 2014 года реализуется проект по благоустройству и установке локальной геодезической сети Риги, на который выделено 128 108 евро и проект стоимостью 30 000 евро "Адаптация модуля платы за инфраструктуру информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами к изменениям в строительных процессах".

Последний проект, на который в ноябре 2022 года были выделены средства — "Интеграция станций Засулаукс, Дарзциемс и Яняварты" в городскую среду и городскую транспортную систему". На этот проект выделено 150 000 евро.

Еще два из реализуемых проектов получили финансирование на сумму более одного миллиона евро. На реконструкцию парка Алдара на Саркандаугаве в 2019 году первоначально было выделено 1,4 млн евро, а позже — в 2021 году — было присуждено дополнительное финансирование в размере 596 114 евро.

Первоначально на проект по подготовке документации строительства инфраструктуры, связанной со строительством Rail Baltica и Рижского центрального вокзала и проекта Механизма восстановления и устойчивости, был выделен один миллион евро, затем — дополнительное финансирование в размере 300 000 евро.

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