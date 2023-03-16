Вице-мэр Ратниекс предложил создать в Риге улицу или сквер легионеров

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) предложит комиссии по топонимам и названиям городских объектов создать в Риге сквер или назвать улицу в память о латышских легионерах.
Как заявил Ратниекс агентству LETA, необходимо продолжать разъяснять историю Латвии. По его мнению, латышские легионеры являются символом патриотов, которые боролись против тоталитарного сталинского режима и оккупации.
Эти люди видели последствия депортации 1941 года, оккупации сталинским режимом и верили, что Латвию можно освободить от оккупантов.
"Поэтому неправильно делать вид, что легионеров не было. Историю Латвии должны знать и не стыдиться ее ни в Латвии, ни в Европе, ни в других частях мира", — говорит Ратниекс.