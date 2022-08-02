Вице-мэр: ремонтных работ на улицах Риги на 50% больше, чем в прошлом году

В этом году в столице проводится асфальтирование улиц на площади 183 тысяч квадратных метров, что на 50% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя Рижской думы по вопросам развития дорожной инфраструктуры Вилнис Кирсис.

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Летом планируется провести ремонт проезжей части 53 улиц и их участков, сообщают в думе. Работы осуществляются в течение всего лета, параллельно ремонтируются также тротуары.

Самые крупные работы запланированы на Южном мосту и участке улицы Пулквежа Бриежа от улицы Ханзас до улицы Петерсалас. На этой неделе планируется начать ремонт улицы Калнциема на участке от улицы Мелнсила до улицы Дрейлиню.

Уже отремонтирована проезжая часть эстакады над Зундским каналом, участка улицы Юрмалас гатве от остановки "Улица Бебербекю" до границы города, на улицах 13 января, Джутас и др.

Пешеходных тротуаров в Риге в этом году также ремонтируется примерно в два раза больше, чем в прошлом году. Также в этом году обновляется гравийное покрытие 36 улиц, тогда как в 2021 году — 18 улиц.