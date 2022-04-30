Вице-мэр Риги: если город получит новые автобусы, можно будет пожертвовать Украине еще 34 автобуса
Foto: Rīgas satiksme

Если Рига получит новые автобусы, еще 34 автобуса можно будет передать Украине. Об этом в разговоре с новостным агентством LETA заявил вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс.

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Сегодня в Киеве на базе Kiev Trans прошла церемония передачи 11 автобусов Rīgas Satiksme и груза гуманитарной помощи, пожертвованной рижанами.

Вице-мэр Смилтенс встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Политики обсудили, какая помощь до сих пор необходима Украине — в первую очередь это гуманитарная помощь и бытовая техника. Политики также начали обсуждение взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики.

По словам рижского вице-мэра, мэр Киева считает, что Украина не может существовать на одной только гуманитарной помощи — экономика страны упала более, чем на 50% и нужны латвийские предприятия, которые будут помогать Украине восстанавливаться после войны.

Стороны сошлись на том, что из Риге должна приехать более обширная делегация, в которой будет участвовать также мэр Риги Мартиньш Стакис — чтобы предложить уже конкретное сотрудничество.

Как передает Смилтенс, по словам Кличко, Латвия — ближайший друг Украины, также как Эстония, Литва и Польша. Это означает и то, что Латвии нужно будет участвовать в восстановлении Украины, считает Смилтенс. Это и было одной из главных целей его визита — заложить основание для дальнейшего сотрудничества, объяснил вице-мэр.

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