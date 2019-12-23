Вице-мэр Риги Клейнс: решение о роспуске думы шито белыми нитками

Решение о роспуске Рижской думы шито белыми нитками, заявил в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze вице-мэр столицы Друвис Клейнс. Он был утвержден на посту в конце ноября.

Юридические аргументы в пользу решения не имеют под собой оснований, и Госканцелярия это уже признала, заявил Клейнс. Он был избран в думу от Новой консервативной партии, затем был из нее исключен и теперь представляет депутатский блок Rīgai!

Клейнс полагает, что роспуск думы — это попытка пересмотреть результаты выборов в самоуправления. "Как мы знаем, сам министр окружающей среды и регионального развития, а также некоторые его коллеги в Кабинете министров или Сейме пару лет назад участвовали в законной борьбе за попадание в Рижскую думу. К сожалению, они проиграли. Большинство получили представители других партий. Эти господа продолжили бороться, и теперь у них большинство в Сейме. Горький осадок остался, и они пытаются изменить ситуацию. К несчастью, их решения не могут быть объективными, поскольку напрямую касаются их политических интересов", — считает Клейнс.

Вице-мэр Риги также заявил, что у оппозиции была отличная возможность перехватить власть в Риге летом. Однако она не была использована, а теперь оппозиция в думе и коалиционные силы в правительстве страны передумали и пытаются сделать это "вымученным, обоснованным неловкими аргументами способом".

Ранее уже сообщалось, что 19 декабря Сейм в первом чтении поддержал законопроект VARAM о роспуске Рижской думы. Окончательные чтения пройдут 16 января.