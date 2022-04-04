Вице-мэр Риги: на улицах Риги уберут песок и заделают ямы, когда потеплеет

Приоритет столицы в условии роста цен – закончить имеющиеся строительные проекты, а не начинать новые. Улицы после зимы убрать пока не удается – еще слишком холодно. Чтобы починить ямы на дороге, также придется дожидаться весны. Об этом в интервью на Латвийском телевидении рассказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

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Сейчас улицы Риги очищают от песка после зимы, но это не удается сделать быстрее, так как зима никуда не делась — ночью песок замерзает и его невозможно легко убрать. А технику, которая работает по принципу водного пылесоса, нельзя использовать при минусовой температуре, объяснил вице-мэр. По правилам, улицы должны быть очищены после зимы до 15 мая, но Кирсис допускает, что в правила могут внести поправки.

Чтобы решить проблему ям на дороге, нужно, чтобы температура воздуха поднялась хотя бы до +10 градусов. Как только условия будут подходящими, начнутся масштабные ремонтные работы, пообещал вице-мэр.

Кирсис также рассказал, что Министерство сообщения подготовило три варианта дальнейшего использования улицы Барона. Они будут представлены комиссии Сейма на следующей неделе, а позже это обсудят с предпринимателями, которые работают на этой улице.

Из-за войны в Украине расходы на строительство резко выросли, цены металлов и битума выросли на 500%, и в Риге есть сложности с тем, чтобы продолжать проекты на сумму примерно в 100 миллионов евро, говорит вице-мэр.

"В приоритете — завершить начатое, а не начинать строить новое", признает Кирсис. По его словам, дискуссии об улице Барона можно продолжать и сейчас, хотя реализацию придется отложить до того времени, пока не появятся деньги.