Вице-мэр Риги: некоторые столбы нельзя просто взять и перенести

Стоящие посреди тротуаров фонарные и другие столбы — проблема городской инфраструктуры. Но перенести их и тем самым облегчить жизнь пешеходам намного сложнее, чем может показаться со стороны, заверил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Эти столбы — проблема Риги. Многие из них поставлены в советское время", — согласился Вилнис Кирсис, глядя на фотографию с одним из многих мест в столице, где прямо посреди тротуара стоят металлические серые столбы.

Но при чем тут советское время? Эти конкретные столбы новые.

"Но вы не можете просто взять и перестроить столб. Потому что под землей — коммуникации: тепло, электрокабели, газопровод и так далее. Часто из-за этого нельзя переставить столб туда, где он, казалось бы, логично бы стоял", — объяснил вице-мэр.

По его словам, сейчас самоуправление собирается заключить договор публично-частного партнерства, который делегирует частнику перестройку светильников Rīgas gaisma (фонарей, светофоров и др), и там, где это возможно, партнер сможет передвинуть их туда или сюда, чтоб люди могли нормально проходить мимо.