Вице-мэр Риги от Нацобъединения придумал, как облегчить замену русского языка на язык ЕС в школах

Эдвардс Ратниекс предлагает комиссии Сейма и Министерству образования и науки разрешить педагогам из стран Евросоюза преподавать второй иностранный язык в школах, отказавшись от обязательного требования сдать тест на знание латышского языка, сообщает газета Diena. По его мнению, это бы решило проблему нехватки учителей второго иностранного языка в программе основного образования.

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По мнению Ратниекса, такой ход расширил бы предложение иностранных языков в основных школах, что еще больше мотивировало бы родителей и детей не выбирать русский язык, а, стало быть, усилило бы национальные приоритеты страны.

"Опыт Риги показывает, что мы могли бы привлечь педагогов из ЕС и студентов-педагогов, которые живут в Латвии и могли бы обучать детей своему родному языку в рамках общеобразовательной программы, — считает Ратниекс. — Пока такой практике препятствуют требования нормативных актов, которые предусматривают, что преподаватели основных школ должны иметь определенный уровень владения госязыком. При этом подобное требование Кабинета Министров не установлено для профессорско-преподавательского состава вузов и других высших учебных заведений, поэтому облегчение легко применимо и в общеобразовательных школах. В настоящее время мы сталкиваемся с острой нехваткой педагогов в учебных заведениях, поэтому важен каждый нюанс, чтобы решить эту проблему", — говорит Эдвардс Ратниекс.

Сегодня в Латвии действуют дополнительные жесткие требования к иностранным педагогам — перед тем, как установить трудовые правоотношения, преподаватель должен акцептировать свои документы об образовании в Академико-информационном центре и получить справку о признании профессиональной квалификации от Министерства образования и науки.

Ратниекс направил письмо с предложением внести изменения в нормативные акты в Комиссию Сейма по образованию, культуре и науке и в Министерство образования и науки. Вице-мэр Риги отметил, что европейские преподаватели повысят у детей уровень владения иностранными языками и повысят интерес к их изучению. Обучение иностранному языку на родном языке учителя — признанная педагогическая практика во всем мире.

Агрессия России в Украине стала катализатором в странах Балтии для пересмотра языковой политики школ. В планах Латвии — обязать школы через три года исключить русский язык из выбора второго иностранного — только один из языков ЕС или по особому межправительственному договору.

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В школах нацменьшинств с 2025 года преподавание будет вестись только на латышском языке, русский язык перейдет в категорию кружка по интересам для желающих. О том, как смотрит на ситуацию в изучением русского языка в латышских школах преподаватель Йоланта Скотеле — здесь.

Ранее на дискуссии в рамках фестиваля "Лампа" член комитета образования, культуры и спорта Рижской думы и учитель латышского языка Ивета Ратиника, высказала сомнение в правильности такого подхода в отношении детей с родным русским языком: "У нас есть польская, эстонская, литовская школы, где не снизилась возможность освоить родной язык… И прошу прощения у присутствующих русских, но слово "русский" сейчас звучит в плохой эмоциональной коннотации. Для меня неприемлемо, что им не дается возможность на том же уровне, что литовцам, эстонцам и полякам, освоить свой родной язык, будучи гражданами этой страны".

В Литве предлагают оставить русский язык, как второй иностранный, только для элитных гимназий (как преподают русский язык в Литве — здесь). В Эстонии школы с этого года должны давать обязательный выбор второго иностранного, но русский в корзине оставят (как преподают русский язык в Эстонии — здесь).