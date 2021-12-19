Вице-мэр Риги: с велополосой на ул. Чака не надо было спешить
Foto: Rīgas dome

сегодня, оглядываясь на события, становится ясно, что спешить с организацией велополос на ул. Чака не надо было, заявил в интервью агентству LЕТА заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

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"Улица Чака была экспериментом. Глядя сегодняшними глазами, я признаю, что не нужно было спешить", — сказал Кирсис.

Он пояснил, что в тот момент только что завершились строительные работы, когда люди привыкли ездить по двум полосам — одной туда и одной обратно. Это был хороший момент, чтобы посмотреть, может ли эта улица оставаться такой же. Однако выяснилось, что общественный транспорт запаздывает, и такое решение не может быть введено.

По словам Стакиса, людям нравятся постепенные изменения, а не так, чтобы проснуться в один прекрасный день и увидеть, что все перевернуто с ног на голову.

"Люди согласны, что использование транспорта должно быть более дружественным для окружающей среды, но это должно происходить постепенно", — сказал Кирсис.

Однако в целом он положительно оценивает сделанное за последний год, в том числе установку на улицах Риги многократно раскритикованных столбиков. По словам Кирсиса, столбики есть в городе уже с 2014 года.

"Мы видим в статистике, что они повышают безопасность нерегулируемых пешеходных переходов. Там, где в прошлом были жертвы и даже смертельные случаи, эти статистические данные улучшились. Безопасность превыше всего, и столбики работают", — подчеркнул политик.

Он еще раз признал, что были ошибки на местах, где столбики были установлены не очень продуманно, например, на улицах Тербатас, Алтоновас, Ояра Вациеша и Дунтес, но это лишь малая часть.

"Я помню, что при прошлом созыве думы было 40 уголовных дел и каждую неделю был скандал. Если скандал о столбиках — единственный, то, наверное, все движется в правильном направлении", — добавил Кирсис.

Его приоритетная задача — улучшить движение общественного транспорта, ведь только общественный транспорт может значительно сократить количество машин на улицах. Кроме того, необходимо учитывать климатический пояс, в котором находится Латвия.

"Какие бы у нас ни были велоактивисты, зимой на велосипедах ездят только самые стойкие. На общественном транспорте можно ездить круглый год", — сказал Кирсис, добавив, что международные эксперты рекомендуют в приоритетном порядке улучшить общественный транспорт.

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