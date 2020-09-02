Вице-мэром Риги может стать Вилнис Кирсис
Foto: DELFI

В новой коалиции Рижской думы вице-мэром может стать представитель "Нового Единства" Вилнис Кирсис, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Сегодня партии продолжают переговоры о формировании новой правящей коалиции.

Как сообщалось, коалицию в Рижской думе планируется сформировать из представителей списка "Для развития/За!" и "Прогрессивные", партии "Новое Единство", объединенного списка национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай/ДННЛ" и Латвийского объединения регионов и списка Новой консервативной партии.

В мэры будет выдвинут кандидат от победившего на выборах списка "Развитие/За!/Прогрессивные" Мартиньш Стакис. Сам он назвал новое образование "коалицией перемен в Рижской думе".

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LETA

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LETA

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"Новое Единство" "Для развития/За!" Все для Латвии Вилнис Кирсис
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