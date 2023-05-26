Вице-спикер Сейма: "Необходимо разработать правовую базу для использования искусственного интеллекта"

В Европе необходимо разработать правовое регулирование использования искусственного интеллекта, такое мнение высказал вице-спикер Сейма, глава латвийской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство").

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Об этом политик заявила в ходе дискуссии "Искусственный интеллект, свобода слова и дезинформация: вызовы и риски для демократии". Напомним, что Латвия сейчас председательствует в Совете Европы.

"Развитие искусственного интеллекта создает проблемы для прав человека, демократии и верховенства права. Совет Европы привержен обеспечению защиты прав человека независимо от технологических изменений", — сказала Калниня-Лукашевича.

Вице-спикер Сейма также включила в свое выступление подготовленный искусственным интеллектом текст, отметив, что на его создание ушло всего несколько секунд. "Этот эксперимент доказывает, что использование искусственного интеллекта может сэкономить нам, нашим исследователям, часы, дни и годы, но остается еще много неизвестных, которые вызывают беспокойство", — сказала Калниня-Лукашевича.

"Мы искренне надеемся, что в ходе только что начавшегося председательства Латвии в Комитете министров Совета Европы будет достигнут значительный прогресс в разработке конвенции об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права. Работа над ней должна завершится в конце этого года", — сказала Калниня-Лукашевич.