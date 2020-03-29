ВИЧ-инфицированные в регионах остаются без лекарств из-за ограничений при ЧС

В региональных аптеках не хватает лекарств, необходимых больным ВИЧ-инфекцией. Отчасти в ситуации виноваты ограничения транспортного сообщения и недоступность инфекционистов, рассказал агентству LETA председатель правления организации пациентов с ВИЧ Agihas Андрис Вейкениекс.

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Аптеки в Латвии есть не везде, и из отдаленных деревень и хуторов стало сложнее добираться до Риги. Кроме того, во многих местных аптеках в регионах есть не все нужные препараты.

По словам Вейкениекса, из-за существующей стигмы пациенты с ВИЧ нередко предпочитают посещать врача и аптеки подальше от своего дома, в Риге или в ближайшем крупном городе, где их никто не знает.

Поскольку плановые медицинские услуги сейчас не оказываются, попасть к инфекционисту стало гораздо сложнее. В организацию Agihas обратились также четыре ВИЧ-инфицированных иностранца — из Индии, Узбекистана, России и Белоруссии — которые в результате закрытия границ не могут вернуться из Латвии на родину. Они не могут получить необходимые им препараты без рецепта и не могут обратиться к врачу. В организации им посоветовали обратиться в посольства своих стран.

По словам Вейкениекса, в случае одного ВИЧ-положительного проблему удалось временно решить — лекарства ему привезли 25 марта самолетом из России.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний на 1 января 2020 года, в Латвии живут 7 669 пациентов с ВИЧ, 1937 из них болеют СПИДом.