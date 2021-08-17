VID арестовал счета Rīgas karte: возможны сбои в работе е-талона

Служба госдоходов (VID) арестовала счета компании Rīgas karte, занимающейся разработкой и обслуживанием системы электронных билетов в рижском общественном транспорте. Это может отразиться на работе системы е-талонов, заявила LETA председатель правления Rīgas karte Диана Шмите.
Шмите заявила, что VID принял решение наложить залог на средства, которые находятся на счетах предприятия. "Сейчас парализована работа предприятия, которое действует прозрачно и честно, и планирует так же работать в будущем", — заявила она. По мнению главы компании, решение налоговой службы было непропорциональным, кроме того, оно создает риски для технического обеспечения работы системы е-талонов.
Председатель правления Rīgas karte заявила также, что компания использует установленные законом возможности для обжалования решения VID.
С января этого года Rīgas karte предоставляет услуги Rīgas satiksme без привлечения субподрядчиков. Это позволяет снизить расходы системы на 50%. Е-талоны распространяются через розничных торговцев, которые были выбраны в ходе процедуры публичной закупки.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане заявила LETA, что доходы от реализации билетов поступают на счета Rīgas satiksme, то есть арест счетов Rīgas karte никак не влияет на услуги и работу Rīgas satiksme.
Оборот SIA Rīgas karte в 2020 году составил 20,229 млн евро. Компания была основана в 2007 году, 51% капитала принадлежит муниципальному предприятию Rīgas satiksme, еще 49% — французской компании Conduent Business Solutions.