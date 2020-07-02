VID: чековая лотерея позволит пополнить бюджет Латвии на 1 млн евро

В среду 1 июля исполняется год чековой лотерее — ежемесячно, по данным Службы госдоходов (VID), в ней принимают участие около 60 тыс. человек. Согласно прогнозам, до конца года доходы бюджета благодаря лотерее вырастут примерно на миллион евро, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.
В месяц в среднем подают 1,2 млн платежных документов. Они помогают обнаружить несоответствия и нарушения — например, необоснованно затребованные пособия по простою.
"Большинство людей подают от 11 до 50 чеков. Большая часть призов приходится на них. Если мы спросим: 50 чеков — это много или мало? Это фактически ежедневные траты домохозяйства. Было и так — восьмерым повезло. Они подали единственный чек и выиграли", — рассказала представитель VID Наталия Филиповича.
Каждый месяц подают около 1,2 млн чеков (больше всего — от розничных сетей). Этого достаточно, чтобы проанализировать оборот налогоплательщиков. VID удалось узнать много интересной информации, указала Филиповича. Обнаруживают и немало нарушений.
"За этот период обнаружили 86 компаний-"зомби". Это были предприятия, чья хозяйственная деятельность была приостановлена, но правовой нигилизм позволяет им работать без регистрации. Было 20 других случаев: работодатель говорил, что у него все работники на простое, но к нам приходят чеки. Тогда появляется вопрос, насколько обоснованным был запрос на пособия по простою", — пояснила Филиповича.
Кроме того, чеки позволяют сделать вывод, что ежемесячно примерно у 100 коммерсантов оборот не соответствует данным декларации НДС. В этих случаях служба проводит проверки и просит данные исправить. В сущности, целей чековой лотереи удалось достичь.