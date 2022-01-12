VID и страховщики устранят пробел, позволявший подавать чеки дважды

Служба госдоходов и страховщики разработают новую систему с целью выявлять недобросовестных налогоплательщиков, которые для получения компенсации подают чеки за медицинские услуги одновременно и в страховую компанию, и в VID. Таким образом ежегодно из бюджета "уходят" пара миллионов евро. Сейчас эти случаи выявляют вручную, что сложно и медленно, сообщает канал TV3.

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Страховщики поясняют: до сих пор недобросовестные налогоплательщики могли использовать дыру в законодательстве, пытаясь подать чеки с декларацией о доходах в VID и одновременно страховщикам. Чеки можно подавать обеим сторонам, если, например, часть расходов покрывают страховщики, а часть — государство. Однако убедиться в добросовестности налогоплательщика очень сложно, так как нет единой компьютерной системы. Поэтому некоторые могли два раза запрашивать и получать нужную сумму. Мало того, если кто-то, например, работает на двух работах, и в обоих случаях есть страхование здоровья, то теоретически чеки можно было подавать даже трижды.

В прошлом году выплаты были произведены по 788 181 декларациям, общая сумма выплат составила 202,56 млн евро. Эта сумма за оправданные расходы - образование, медицину и др.

VID поясняет, что тщательно проверяет тех, кто подает декларации и уже были случаи, когда те же чеки подавались также страховщикам. Сколько было таких случаев, VID не считал. "Говорить, что это систематический подход, я бы не хотела. Скорее всего, это происходит из-за невнимательности или незнания. Однако, были случаи, когда мы отказывались выплачивать часть суммы, так как ее оплатил страховщик", - говорит руководитель отдела учета деклараций физических лиц Налогового управления VID Даце Кирсе-Кирша.

Страховщики также считают, что таких людей немного, однако точной информации не знает никто. "Очень сложно сказать. Мы пытались прикинуть число, однако исчерпывающего ответа так и не получили. Ежегодно страховщики по линии страхования здоровья выплачивают 70-80 миллионов евро. В таком случае можно предположить, что миллион - два - та сумма, которую люди пытаются запросить у государства. Возможно, эта цифра чуть больше. Точных данных у нас нет", - указал президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

Новую систему VID будет создавать совместно со страховщиками. Планируется, что она заработает с 1 января 2023 года. Декларации о доходах за 2021 год и чеки жители, как и прежде могут подавать с 1 марта.