Вид на жительство с правом на трудоустройство получили 11 254 украинских беженца

С момента вторжения России на Украину 11 254 украинским беженцам выданы временные виды на жительство с правом на трудоустройство, свидетельствует актуальная информация Министерства внутренних дел.

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За это время было выдано 9564 гуманитарных визы и 1690 разрешений на временное проживание.

Комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 6928 человек. В Риге размещение потребовалось 1327 лицам, в Юрмале — 684, в Резекне и Резекненском крае — 521.

Юрмальская городская дума уже ранее подчеркивала, что возможности по приему украинских военных беженцев приближаются к критическому пределу. В Юрмале осталось совсем мало свободных мест в объектах размещения, которые могут и предлагают принять беженцев с Украины, кроме того, перегружены и сотрудники самоуправления, занятые в сфере обслуживания беженцев.

Большинство украинских беженцев — женщины и дети. Часть из них останавливается у знакомых, друзей и родственников.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Точное количество прибывших беженцев не будет известно до момента создания единой базы данных, что ожидается в ближайшее время, сообщила сообщила на прошлой неделе Министр внутренних дел Мария Голубева.

Подготовленный ранее план приема беженцев предусматривал, что в Латвию прибудут 10 тысяч человек, хотя министр указывала, что их число будет выше. Тенденции в других европейских странах также свидетельствуют о том, что еще какое-то время количество украинских беженцев будет продолжать увеличиваться.

В первые три месяца с начала войны Министерство внутренних дел не предвидит серьезного кризиса с размещением беженцев, поскольку в дополнение к имеющимся в распоряжении самоуправлений объектам, людей можно будет разместить также в гостиницах и гостевых домах.

Готовясь к еще большему наплыву украинских беженцев, ответственные органы в сотрудничестве с самоуправлениями рассматривают возможности приспособить для их размещения бывшие школы, общежития и другие помещения.

Министерство внутренних дел также работает над предложением, которое предусматривает, что местные органы власти будут принимать беженцев пропорционально численности населения в самоуправлении.

Министр сообщила, что Министерству экономики поручено разъяснить, каким образом самоуправления могут использовать доступное финансирование на оплату аренды частных квартир для нужд беженцев.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине с тех пор, как 24 февраля в страну началось вторжение российских войск.