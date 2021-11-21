VID начислил Rīgas satiksme штраф 14 миллионов евро за фиктивные сделки

Служба госдоходов (VID) в рамках проведенного на предприятии Rīgas satiksme аудита выписала штраф в размере 13 822 552 евро за фиктивные сделки с дочерней компанией SIA "Rīgas karte" и предприятием SIA "Alkom-Trans", сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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VID считает, что Rīgas satiksme и его деловые партнеры участвовали в схемах по сокрытию налогов, что привело к существенным потерям для бюджета. Начато два уголовных процесса - их начали Финансовая и таможенная полиция VID и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Предприятие Rīgas satiksme обжаловало решение VID.

По данным передачи, Rīgas satiksme и принадлежащая французскому инвестору "Conduent Business Solutions" "Rīgas karte" вовлекли в бизнес еще две компании, которые, по мнению, VID, являются буферными предприятиями. Оба - SIA "BMS tehnoloģija" и SIA "Burlat" - контролировал предприниматель Андрей Блажко. По мнению VID, эти предприятия умышленно участвовали в схемах фиктивных сделок или так называемой карусели НДС.

Ежемесячно "Rīgas karte" выставляла материнской компании одинаковые счета за услуги, которые та якобы передавала субпредприятиям "BMS tehnoloģija" и "Burlat", а те, в свою очередь, оформляли сделки с другим субпредприятими, которые вскоре после этого исключали из регистра НДС-плательщиков.

Предприятия "BMS tehnoloģija" и SIA "Burlat" и их субпредприятия находятся по одному адресу - ул. Раунас 5, Рига. И членом правления в основном везде был Блажко, а бухгалтерию проводили одни и те же люди.

VID считает, что у "BMS tehnoloģija" и "Burlat" не было материально-технического обеспечения и человеческих ресурсов для содержания системы е-талонов. Только за два года сделки "Burlat" с "Rīgas karte" превысили 17 млн евро, хотя на предприятии работали только пять человек, из которых ни один не являлся специалистом в сфере информационных технологий. По данным передачи, французское предприятие, которое проектировало, разрабатывало и устанавливало билетную систему в общественном транспорте, впервые слышит о "Burlat" и "BMS tehnoloģija" и никогда не проводило обучение их сотрудников.

Нарушения также констатированы в покупке билетов, за которые Rīgas karte переплатило в пять раз больше. По данным передачи, в ходе аудита было доказано, что желтые бумажные "умные" билеты зарегистрированное в Гонконге предприятие "T-Ursim Limited" закупило у финской компании "Confidex" и французской компании "Paragon Identification SAS" за 10 центов. Затем они были проданы российской компании "Unimax" уже в пять раз дороже - за 50 центов за штуку. И потом через цепь латвийских предприятий ("BMS tehnoloģija", "Burlat", "Rīgas karte") они дошли до конечного получателя - Rīgas satiksme. Аудиторы пришли к выводу, что управлявший на тот момент предприятием Леонс Бенхем не мог не знать об этой схеме и у членов правления была договоренность об организации денежных потоков.

В отношении Rīgas karte применён идентичный штраф и в августе были арестованы все счета компании.

Кроме того, в ходе аудита были констатированы нарушения в договорных отношениях между Rīgas satiksme и предприятием "Alkom-Trans". Несмотря на то что у Rīgas satiksme у самого имеется более, чем 4000 автослесарей, электромонтажников и других специалистов, договоры о ремонте новых трамваев и троллейбусов и поставках резервных частей были заключены с "Alkom-Trans". В ходе аудита возникли подозрения, действительно ли работы проводило именно это предприятие, так как они производились в помещениях Rīgas satiksme. Проверяя счета и связавшись с производителями, VID пришел к выводу, что многие резервные части "Alkom-Trans" продал муниципальному предприятию с наценкой в 20%-50%.

Представитель KNAB Андрей Лысенко указал,что в рамках процесса идет сотрудничество с другими странами. Из иностранных банков запрашивается информация о денежных потоках на разных счетах, с целью найти конечного получателя и выяснить, вернулись ли эти суммы в Латвию к кому-то из должностных лиц. Уже получена информация с Кипра, Польши, Великобритании, по-прежнему ожидается информация из Гонконга и Китая.