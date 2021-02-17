VID передаст эпидемиологам данные о месте работы заболевших Covid-19 латвийцев
Foto: F64

Правительство во вторник поддержало создание системы, предусматривающей, что Служба госдоходов (VID) передаст данные о работе людей Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC, который, в свою очередь, сможет сделать выводы, на каких рабочих местах Covid-19 распространяется больше всего. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

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Информация о том, представители каких профессий чаще всего инфицируются и рискуют передать вирус дальше, до сих пор не собиралась. Например, лишь сравнительно недавно выяснилось, что учителя начальных классов болеют почти также часто, как и врачи.

SPKC не хватает данных — люди зачастую не предоставляют полную информацию о себе. Например, в группе риска — дальнобойщики, которые не всегда говорят правду, не раскрывают, что были за границей.

На данный момент улаживаются формальности, чтобы VID мог предоставить данные о роде деятельности заболевших Covid-19.

"Обмен информацией запланирован лишь относительно заболевших Covid-19, а не о любом человеке. Сейчас базы данных VID содержат достаточный объем информации, чтобы предоставить данные, необходимые SPKC", — говорит советник гендиректора VID Андрейс Вайварс.

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Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний VID Правительство Служба госдоходов
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