VID передаст эпидемиологам данные о месте работы заболевших жителей. Главное о Covid-19 за 17 февраля

В больницы Латвии стали поступать переболевшие Covid-19 пациенты, у которых наблюдается дыхательная недостаточность и повреждения легких. VID передаст эпидемиологам данные о месте работы заболевших коронавирусом латвийцев. От Covid-19 начали прививать людей старше 70 лет, в свою очередь, Федерация пенсионеров Латвии призвала депутатов Сейма одобрить выплату пособия в 200 евро. Станут ли вакцинные паспорта документом новой эпохи? Delfi обобщает главные события, связанные с пандемией Covid-19, за 17 февраля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 946 новых случаев Covid-19, скончались 22 пациента с коронавирусом. Во вторник сделан 12 251 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%. За сутки госпитализированы 92 пациента с Covid-19, в том числе восемь человек переведены в другие медучреждения.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 376 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек. За последние 14 дней средний показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. жителей в Литве составил 251,3 случая. В Эстонии сделано 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 811, то есть 12,8%. Два человека скончались. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 647,5 на 100 000 населения.

От Covid-19 начали прививать людей старше 70 лет. В среду вакцины от Covid-19 начала получать третья приоритетная группа населения — примерно 187 тысяч пожилых людей старше 70 лет. Из всех поставок вакцин, запланированных в ближайшее время, около 57 000 доз будут использованы для вакцинации пожилых людей. Со следующей недели вакцинацию пожилых людей начнут семейные врачи. В настоящее время договоры о вакцинации заключены с 504 семейными врачами.

В больницы Латвии стали поступать переболевшие Covid-19 пациенты, у которых начались проблемы с легкими - наблюдается дыхательная недостаточность и повреждения легких. У этих людей имеются долгосрочные осложнения после Covid-19, в том числе проблемы с сердцем и почками. Решается, нужно ли для них создавать отдельную программу и каковы будут индикации, чтобы лечить их не только в больницах высшего, но и более низкого уровня.

Три случая заражения британским штаммом выявлены в Риге, Резекне и Добеле. Это означает, что болезнь может быстро распространяться в разных регионах, сообщил на пресс-конференции эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Оценивая эпидемиологическую ситуацию в стране, он отметил, что заболеваемость медленно снижается, но тенденция все еще достаточно хрупкая.

VID передаст эпидемиологам данные о месте работы заболевших Covid-19 латвийцев. Правительство во вторник поддержало создание системы, предусматривающей, что Служба госдоходов (VID) передаст данные о работе людей Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC, который, в свою очередь, сможет сделать выводы, на каких рабочих местах Covid-19 распространяется больше всего. Информация о том, представители каких профессий чаще всего инфицируются и рискуют передать вирус дальше, до сих пор не собиралась. Например, лишь сравнительно недавно выяснилось, что учителя начальных классов болеют почти также часто, как и врачи.

Депутаты хотят созвать внеочередное заседание Сейма, чтобы снять запреты для индустрии красоты. Депутаты комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям подадут в президиум запрос о созыве внеочередного заседания, чтобы предложить правительству пересмотреть запрет на оказание банных и других услуг по уходу за собой.

"Мы не остановимся на выплате пособий только семьям с детьми". "Семьи с детьми являются одной из наиболее пострадавших от Covid-19 групп населения, поэтому они были первыми, кто получил единовременное безусловное пособие, но правительство не остановится на этом — другим слоям общества также будет оказана помощь", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он напомнил, что решением правительства и совета по кризисному управлению недавно была создана группа по стратегическому управлению ограничением Covid-19, которая поможет правительству определить другие слои общества, наиболее нуждающиеся в государственной поддержке.

Федерация пенсионеров Латвии призвала депутатов Сейма одобрить выплату пособия в 200 евро. Глава Федерации пенсионеров Латвии Аийя Барча обратится ко всем фракциям в Сейме, а также к Комиссии по социальным и трудовым делам с призывом поддержать идею министра благосостояния Рамоны Петравичи, которая внесла предложение последовать примеру Литвы и выплатить единоразовое пособие всем пенсионерам, лицам с особыми потребностями и получающим соцобеспечение в размере 200 евро.

Министр здравоохранения стал контактным лицом зараженного Covid-19. Как написал министр в Twitter, сегодня он получил известие о том, что у сотрудника его канцелярии оказался положительный тест на Covid-19. Министр пройдет тест и будет соблюдать самоизоляцию. На данный момент он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

В ЕС поставят дополнительно 200 млн доз вакцины Pfizer. Немецкая компания BioNTech и американская Pfizer в среду объявили о заключении соглашения с Европейской Комиссией на поставку дополнительных 200 млн доз их вакцины от коронавируса в 27 стран Евросоюза.

Особо заразный штамм коронавируса B.1.1.7 обнаружен уже в 94 странах. Особо заразный вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен уже в 94 странах, вариант, найденный сначала в ЮАР, — в 46, а вариант из Бразилии и Японии — в 21 стране, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 17 февраля.

Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи? IT-компании, авиаперевозчики и даже правительства отдельных стран выступают за введение вакцинных паспортов. Противники говорят о возможном нарушении прав человека, сомнительной эффективности таких паспортов и предлагают не торопиться. Кто победит в этом споре?