VID планирует получать до 25 тысяч деклараций в день на посылки из стран за пределами ЕС
Foto: No RMM krājuma

С 1 июля покупатели должны будут растаможивать все посылки из стран, находящихся за пределами ЕС. В связи с этим Служба госдоходов (СГД, VID) готовится получать 20 - 25 тысяч деклараций в день, в эфире LTV сообщил директор Таможенного управления VID Раймондс Зукулс.

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Жители могут воспользоваться тремя путями - растаможить посылку самостоятельно в системе EDS, доверить этот процесс почтовому предприятию, которое может запросить дополнительную плату за эту услугу, либо покупать товары в интернет-магазинах, зарегистрированных на специальной платформе ЕС и совершающих растаможивание за клиента.

Форма для самостоятельного растаможивания с 1 июля будет доступна в “суперсокращенном” виде, указал Зукулс. Представитель службы отметил, что пока интернет-магазины не спешат присоединиться к единой платформе ЕС.

Зукулс рассчитывает, что жители не будут массово врать, обозначая посылки как подарок, за которые налоги надо платить начиная с 45 евро. Он напомнил, что подарки, полученные из-за пределов ЕС тоже надо декларировать.

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