VID получил 4000 заявлений на выплату пособий по простою и субсидированных зарплат
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Государственная служба доходов (VID) с 1 декабря до обеда понедельника получила 4 000 заявлений на выплату пособий по простою и субсидированных зарплат.

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По 31 заявке от предпринимателей выплачены пособия для работников на общую сумму 28 784 евро и 22 субсидированные зарплаты на сумму 5649 евро.

В свою очередь, по 71 заявлению от самозанятых лиц выплачены пособия по простою на сумму 19 098 евро.

VID напоминает, что также по-прежнему в силе ряд механизмов поддержки в налоговой сфере, которые вступили в силу в марте этого года, во время первой чрезвычайной ситуации, например, увеличен срок уплаты налогов на три года, более быстрая выплата переплаты НДС, возможность не вносить авансовые платежи по подоходному налогу с населения и др.

Подавать заявки на выплату пособий по простою и субсидированных зарплат можно в Системе электронного декларирования (EDS). Для получения поддержки за ноябрь заявления можно подавать до 15 декабря, за декабрь - до 15 января, а за январь - до 15 февраля.

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