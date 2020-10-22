VID предупреждает: покупать вейпы в интернете нельзя, посылку конфискуют и наложат штраф до 200 евро

Служба госдоходов (VID) отмечает увеличившееся число случаев, когда таможенники вынуждены конфисковать почтовые посылки, так как в них обнаружены электронные сигареты (вейпы) и флаконы с жидкостью для их заправки.

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"Напоминаем, что согласно законодательству, запрещено приобретать в интернет-магазинах не только табачные изделия, но и электронные сигареты с заправочными флаконами. Если в ходе таможенного контроля выявляются данные товары, их изымают, и покупатель их лишается. А за нарушение физическое лицо получает штраф в размере от 100 до 200 евро", — пояснили Delfi в VID.

Лишь за минувшие выходные таможня Латвии выявила и конфисковала 46 посылок с вейпами и жидкостями для них. Во всех случаях покупателей ждет еще и административное наказание в виде штрафа. В целом же с начала года в почтовых посылках изъята 10 941 единица товаров данных наименований.