VID: работать могут только официальные маклеры, но за лето зарегистрировалась всего треть

С 1 июля услуги посредников при сделках с недвижимостью могут оказывать лишь зарегистрированные специалисты, которые застраховали свою гражданско-правовую ответственность. Закон вступил в силу еще 1 августа прошлого года, но на данный момент зарегистрирована всего треть маклеров.

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8 сентября 2021 года в регистр сделок с недвижимостью было включено всего 550 персон, что по данным VID составляет только треть от работающих в Латвии маклеров.

Если услуги по недвижимости предоставляет незарегистрированная персона, это считается запрещенной хозяйственной деятельностью, за которую VID вправе привлечь к ответственности согласно закону "О налогах и пошлинах".

Чтобы зарегистрироваться в регистре сделок с недвижимостью, нужно подать заявление в Министерство экономики. Дополнительную информацию о регистрации можно найти на сайте министерства.

Как ранее уже писал портал Delfi, потенциальный посредник также должен соответствовать ряду требований: отсутствие судимостей за нанесение ущерба имуществу, за экономические преступления, а также правонарушения, связанные с терроризмом. Законопроект не распространяется на присяжных адвокатов, присяжных судебных исполнителей и администраторов неплатежеспособности.