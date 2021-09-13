VID: работать могут только официальные маклеры, но за лето зарегистрировалась всего треть
Foto: F64

С 1 июля услуги посредников при сделках с недвижимостью могут оказывать лишь зарегистрированные специалисты, которые застраховали свою гражданско-правовую ответственность. Закон вступил в силу еще 1 августа прошлого года, но на данный момент зарегистрирована всего треть маклеров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

8 сентября 2021 года в регистр сделок с недвижимостью было включено всего 550 персон, что по данным VID составляет только треть от работающих в Латвии маклеров.

Если услуги по недвижимости предоставляет незарегистрированная персона, это считается запрещенной хозяйственной деятельностью, за которую VID вправе привлечь к ответственности согласно закону "О налогах и пошлинах".

Чтобы зарегистрироваться в регистре сделок с недвижимостью, нужно подать заявление в Министерство экономики. Дополнительную информацию о регистрации можно найти на сайте министерства.

Как ранее уже писал портал Delfi, потенциальный посредник также должен соответствовать ряду требований: отсутствие судимостей за нанесение ущерба имуществу, за экономические преступления, а также правонарушения, связанные с терроризмом. Законопроект не распространяется на присяжных адвокатов, присяжных судебных исполнителей и администраторов неплатежеспособности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID Недвижимость
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Снова в школу!
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха