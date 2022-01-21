VID: ротация коснется лишь нескольких чиновников высокого ранга

В Службе государственных доходов (VID) масштабных ротаций не планируется: смена должностей относится к трем-четырем руководителям, сообщила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) генеральный директор VID Иева Яунземе. Об этом пишет LSM.lv.

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Не так давно прозвучала информация о том, что свои нынешние посты должны будут покинуть 18 чиновников высокого ранга, в том числе глава Управления налогово-таможенной полиции VID Каспарс Подиньш и заместитель гендиректора Даце Пелека. VID на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что информация не соответствует действительности.

Яунземе подчеркнула, что у Подиньша и Пелеки есть проекты, которые необходимо закончить, и не было даже мыслей о перемещении кого-то из них на другую должность.

Глава VID в 2019 году издала приказ в соответствии рекомендациями PricewaterhouseCoopers (PwC) разработать инструкции для ротации до 4 мая 2022 года. Планируется, что ротация может произойти осенью.

По словам Яунземе, не считая таможенников, речь идет о трех или четырех руководителях.

В таможне ротация происходит постоянно, указала Яунземе. Она подчеркнула, что людей ротируют, чтобы их способности можно было лучше использовать на другой должности.