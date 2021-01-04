VID: с латвийцев придется собрать 45 млн евро неуплаченного подоходного налога

За прошлый год декларации о своих доходах подало в Службу госдоходов (VID) менее 950 тысяч трудящихся. И многим из них не только не положен возврат переплаты подоходного налога с населения (ПНН), но, напротив, налоговая служба произвела им начет, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио 4.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Всего за 2020-й год мы получили 934 446 годовых деклараций о доходах. Из них возврат налога был произведен примерно по 720 тысячам деклараций, и общий размер возврата налога составил около 160,8 миллиона евро. В свою очередь, примерно, по 152 тысячам декларациям произведен дополнительный расчет налога на совокупную сумму около 45 миллионов евро.

В связи с налоговой реформой сложилась ситуация, при которой есть такие жители, которым по результатам года следует доплатить налог, поскольку в силу вступили ставки дифференцированного ПНН — в зависимости от величины дохода. Или же для работника был применен необлагаемый минимум на сумму большую, чем составили фактические доходы", — заявил VID.

Всем этим лицам придется предоставить VID годовые декларации за период начиная с 2018 года, пояснила Кирсе-Кирша. На данный момент за 2018-2019 годы декларации не предоставили примерно 48 тысяч человек. По информации Службы госдоходов, размер налога, который придется заплатить по этим декларациям, составляет 3,11 миллиона евро.

Как уже ранее писал портал Delfi, с 1 марта 2021 года меняется порядок уплаты разницы в подоходном налоге с населения (ПНН), которую надо внести в государственный бюджет. VID теперь будет автоматически рассчитывать разницу, учитывая имеющуюся у него информацию. Подробнее читайте — здесь.