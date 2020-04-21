VID: в первом квартале налоговые поступления в бюджет превысили план на 0,6%

В первом квартале этого года налоговые поступления в государственный бюджет составили 2,298 млрд евро, что на 14,269 млн евро или 0,6% больше, чем планировалось, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID).

По сравнению с первым кварталом 2019 года поступления в совокупный бюджет увеличились на 128,437 млн евро или 5,9%.

Больше всего в первом квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросли поступления подоходного налога с предприятий и налогов на рабочую силу. Как указали в VID, поступления налогов на рабочую силу за первые два месяца 2020 года существенно превысили план.

В то же время во второй половине марта на поступления администрируемых VID налогов начали оказывать влияние ограничения, введенные для ограничения распространения Covid-19. В связи с этим в марте план сбора налогов на рабочую силу был выполнен на 95,7%.

Поступления платежей государственного социального страхования в первом квартале составили 851,837 млн евро, что на 18,893 млн евро или 2,3% больше, чем планировалось, и на 41,011 млн евро или 5,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Поступления подоходного налога с населения составили 438,156 млн евро, что на 48,156 млн евро или 12,3% больше, чем планировалось, и на 29,323 млн евро или 7,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Поступления налога на добавленную стоимость в первом квартале составили 581,704 млн евро, что на 34,686 млн евро или 5,6% меньше, чем планировалось, и на 4,706 млн евро или 0,8% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Акцизного налога в первом квартале собрано на сумму 241,648 млн евро, что на 32,242 млн евро или 11,8% меньше, чем было запланировано, и на 7,579 млн евро или 3% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

План налоговых поступлений на 2020 год составляет 10,503 млрд евро, в том числе в первом квартале планировались поступления на сумму 2,284 млрд евро.