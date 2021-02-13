VID в прошлом году выявил нарушения у двух третей проверенных работодателей
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Управление налогового контроля Службы государственных доходов (СГД, VID) в 2020 году провело тематические проверки 330 работодателей и в 218 случаях выявило нарушения, свидетельствуют данные СГД.

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В 153 случаях с зарплат неправильно начислялись и/или платились налоги, в 33 случаях в VID с запозданием были поданы сведения о принятых работниках, в 48 случаях выявлены нарушения регулирующих работу нормативов.

В 24 случаях в VID не были поданы или были поданы с опозданием сведения о лицах, которые сменили или утратили статус работника, а в 26 случаях в отчетах об уплате налогов было обнаружено несоответствие данных бухгалтерскому учету.

За выявленные нарушения к работодателям применено 60 штрафов на общую сумму 39 700 евро.

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LETA

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