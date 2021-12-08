VID: все подарочные посылки из третьих стран нужно декларировать

Подарки, которые латвийцы получают по почте из стран, не входящих в Евросоюз, нужно декларировать. Об этом агентству LETA рассказали представители Службы госдоходов Латвии (VID).

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Декларировать полученную посылку нужно независимо от ценности подарка. При этом, если ценность не превышает 45 евро, налог платить не нужно.

Для того, чтобы получить освобождение от уплаты налогов, отправитель посылки должен указать точную стоимость товаров для таможенных целей. Если стоимость подарка превышает 45 евро, получатель должен будет оплатить НДС, а если подарок дороже 150 евро — НДС и таможенный налог.

Получив сообщение о посылке, которую необходимо задекларировать, получатели могут выбрать, как это сделать. Если получателю известно, что в посылке, задекларировать можно самостоятельно, через систему электронной декларации (EDS). Также можно доверить декларацию почтовому оператору — и воспользоваться "автоматическим растаможиванием". Это платная услуга — на сайте atmuito.pasts.lv она обойдется в 0,88 евро, а в почтовом отделении это будет стоить 3,99 евро.

Более подробную информацию о растаможивании почтовый посылок можно найти на сайте VID в разделе "почтовые отправления".

Требование декларировать все посылки, приходящие в ЕС из неевропейских стран, вступило в силу с 1 июля 2021 года. Оно касается также посылок из Великобритании, Норвегии и Швейцарии.