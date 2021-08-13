ВИДЕО: белорусские пограничники с оружием в руках гонят мигрантов к границе с Латвией
Foto: Sargs.lv

Государственная погранохрана и Национальные вооруженные силы (НВС) в последние несколько дней констатировали множество случаев, когда мигранты к границе Латвии прибывали в сопровождении вооруженных людей. Несколько таких ситуаций были засняты на видео и опубликованы на портале Sargs.lv.

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На видео удалось заснять, как мигрантов перемещают к границе Латвии и не дают им попасть обратно на территорию Беларуси. Портал Sargs.lv, основанный Министерством обороны Латвии, подчеркивает, что подобные действия являются частью гибридной операции Беларуси, направленной против стран Балтии, Польши, НАТО и ЕС.

Портал подчеркивает, что были констатированы множество попыток "затолкать" нарушителей границ на территорию Латвии. В одном случае трое вооруженных автоматами лиц гнали пятерых мигрантов в сторону Латвии по железнодорожным рейсам. На другом видео трое работников служб Беларуси в экипировке для подавления протестов, вооруженные стеками и щитами, гонят в сторону границы Латвии группу из десяти человек.

Ни на одном видео не видно, чтобы мигранты пересекли границу Латвии.

Как уже сообщалось, в приграничных краях Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за наплыва мигрантов со стороны Беларуси. Латвийские власти не пускают мигрантов на территорию страны. Это вызвало обеспокоенность у ряда юристов и политиков, так как подобные действия могут протеворечить международным обязательствам страны.

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