ВИДЕО: Что случится, если машиной переехать столбики?

В некоторых местах Риги столбики расставлены таким образом, что даже оперативный транспорт не может подъехать к отдельным домам. Мастера, установливавшие столбики, утверждали, что аварийный транспорт может проехать по ним, потому что столбики гнутся и не повредят машину в такой ситуации. Паулс Тимротс, ведущий телешоу "Зебра", выехал на улицы Риги, чтобы проверить это утверждение.

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Для своей проверки Тимротс выбрал 20-летний BMW. Сначала испытанию подверглись столбики черного цвета — их удалось переехать на медленной скорости как передним, так и задним ходом. Основание столбиков сделано из материала, похожего на гофру, что позволяет им складываться. Однако сгибать столбики до бесконечности не удастся, потому что здесь работает принцип алюминиевой ложки — при многократном сгибании она сломается.

После проверки черных столбиков Тимротс двинулся к красным столбикам уже на скорости 50 км/ч. Столбики согнулись после того, как их переехали как передним, так и задним ходом, а затем приняли исходное положение, но у машины повредилась нижняя часть бампера.

Тимротс пришел к выводу, что при необходимости через столбики действительно можно ехать, и показал "профессиональный" столбик, который можно сгибать многократно — такие столбики часто устанавливают на трассах во время автогонок, например, на раллийной трассе в Бикерниеки. Как объяснил телеведущий, в основание такого столбика вмонтировано несколько резиновых проволок, что позволяет сгибать его бесчисленное количество раз, и он всегда будет возвращаться в исходное положение.