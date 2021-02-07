ВИДЕО: Даугаву в Риге подсветили в знак поддержки демократии в Беларуси

В воскресенье, 7 февраля, в ответ на призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Рига вместе с другими городами мира отметила День солидарности с Беларусью. Чтобы выразить свою поддержку белорусскому народу, Рижская дума совместно с инновационной компанией в области мобильных технологий LMT подготовила специальное видеоприветствие.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"На реке Даугаве, символе судьбы и свободы Латвии, отображен светом исторический бело-красно-белый флаг Белорусского национально-демократического движения. 30 лет назад сотни тысяч латвийцев в холодный январский день собрались на берегу Даугавы, чтобы защитить свою свободу. Сегодня Рига встает в поддержку миллионов белорусов. Мысленно мы с белорусским народом в это тяжелое время, и мы желаем нашим соседям быть непоколебимыми в вере, что справедливость восторжествует", — заявила Рижская дума.

Съемочный процесс проходил ранним утром 7 февраля.