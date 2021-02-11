ВИДЕО: Депутат Зариньш во время заседания Сейма стал бриться налысо

Депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш опубликовал в Сети видео, на котором он стригется налысо прямо во время проводимого удаленно парламентского заседания. Он также пояснил причины своего поступка в Twitter, написав следующее: "Напрасно проводить время в ожидании разумных решений этого правительства", имея в виду действующий до сих пор запрет на парикмахерские услуги.

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Также Зариньш отметил, что после того, как страна увидит видео, на котором он собственноручно подстриг себя машинкой, ему "больше не придется оправдываться перед другими", а также что "у полиции будет меньше работы".

Отметим, что при просмотре выложенного Зариньшем видеоролика трудно определить, вправду ли он стрижется, так как результат процесса незаметен. Однако впоследствии депутат Сейма Криста Баумане также выложила в Twitter запись, из которой действительно можно понять, что перфоманс Зариньша происходил в прямом эфире во время заседания Сейма, а также что ему удалось хотя бы частично подстричься.

Saeimas sēde: kāds vienlaikus uzstājas debatēs un dzen sev matus ar skaļi spindzošu mašīnīti. Gaidu kadrus no WC pic.twitter.com/8DiZhCP40B — Krista Baumane (@Krista_Baumane) February 11, 2021

Как уже сообщалось, на этой неделе Министерство экономики обсудит подготовленные предложения с представителями индустрии красоты, а на следующей неделе представит их правительству.

В настоящее время обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых косметических услуг.

"Чрезвычайное положение в Латвии продолжается уже несколько месяцев, и мы знаем, что потребности общества в базовых косметических услугах значительно возросли, поэтому цель — создать долгосрочные безопасные условия для оказания услуг красоты в условиях пандемии Covid- 19", — пояснили в ведомстве.