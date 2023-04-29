"Счастливого Нового Года!" Именно так приветствовали друг друга в субботу утром мотоциклисты, собравшиеся на стоянке торгового центра Mols в Риге на открытие мотосезона.

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Все желающие могли лично посмотреть на мотоциклы и байкеров с 10.00 до 13.00, а в 13.00 мотоциклисты выдвинулись на мотопарад в одиночной колонне. От начала и до конца колонны движение было перекрыто более чем на 30 минут. После этого мотоциклисты отправились в аэропорт Спилве.

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