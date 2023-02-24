24 февраля, в годовщину начатого Россией неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину, Delfi TV в специальном выпуске "Год войны" (Kara gads) побеседует с представителями украинской общины Латвии, высшими должностными лицами, отвечающими за национальную безопасность, военными специалистами и экспертами во внешней политике. Трансляция, которая продлится примерно четыре часа, началась с гимна Украины в 12 часов.

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"И для Delfi, и для других редакций СМИ главный вызов в 2023 году — не позволить материалам об Украине "потонуть" в потоке.Мы должны рассказывать о том, что переживают украинцы, потому что именно в таких рассказах проявляется истинное лицо современной России. Именно это должно напоминать нам всем, и масс-медиа, и аудитории, о том, что такое свобода, за которую вместо нас сражается Украина," — отмечают главный редактор Delfi Филипс Ластовскис и главный редактор Rus.Delfi Анатолий Голубов. С полным письмом редакторов можно ознакомиться здесь.

О том, как Украине удалось успешно противостоять предполагаемой военной сверхдержаве, достаточна ли поддержка Украины со стороны западных стран и, конечно же, как война повлияла на безопасность Латвии — обо всем этом поговорим в спецвыпуске Delfi TV "Год войны".

В 10.00 Delfi провел трансляцию митинга в поддержку Украины "Без тебя нет победы", организованный Латвийским гражданским альянсом вместе с единомышленниками. Мероприятие провела журналистка Delfi TV Ольга Драгилева.

Предлагаем ознакомиться с расписанием передач Delfi TV:



В 12.00 — Государственный гимн Украины

Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины, в Delfi TV одновременно с другими телеканалами, радиостанциями и электронными СМИ прозвучит гимн Украины.

В 12.05 — разговор с проживающими в Латвии украинцами

Журналистка Ольга Драгилева даст слово украинцам, которые сейчас проживают в Латвии, а их близкие остаются на истерзанной войной родине. В беседе примут участие педиатр Дана Исарова, глава Латвийского украинского конгресса Яна Стрелец, музыкант и автор песен Катрина Гупало, музыкальный продюсер и композитор Эдгарс Вилцанс и администратор кафе "Борщ" Ирина Пасечная, которая вместе с семьей покинула свой дом в Харькове в марте прошлого года и нашла убежище в Латвии. Гости делятся своими мыслями и выводами как о прошедшем году, так и о времени перемен перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В 13.00 — беседа с майором Национальных вооруженных сил, главой штаба Земессардзе Янисом Слайдиньшем

Журналист Ансис Иванс обсудит со Слайдиньшем ход войны — самые важные, переломные моменты, которые изменили военную ситуацию на фронте, позволив защитникам Украины перейти в контрнаступление.

В 13.35 — как война в Украине изменила общество и политику Латвии

Журналистка Алина Ластовска уделит внимание изменениям в обществе и политике Латвии, а также различным законодательным инициативам, которым способствовало вторжение России в Украину. В дискуссии примут участие президент Латвии Эгилс Левитс, министр обороны Инара Мурниеце и спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.

В 14.10 — беседа с политическим лидером крымских татар Рефатом Чубаровым

В студию возвращается Ольга Драгилева, которая поговорит с лидером Меджлиса крымских татар или народного конгресса Рефатом Чубаровым. В ходе дискуссии речь пойдет как о главных выводах с 2014 года, так и об уроках, полученных за прошедший год. Также поговорим о том, что нужно сделать ближайшее время, чтобы полностью освободить Украину от оккупации.

В 14.30 — что изменилось за год в отношении мира к России и Украине

Журналист Андрис Аузанс поговорит с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, который подключится к передаче дистанционно из Нью-Йорка. Сейчас министр участвует в специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Также в дискуссии примут участие директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс и председатель Комиссии Сейма по вопросам Европы Андрис Спрудс, которые будут делиться своими мыслями о том, что изменилось в отношении Западных стран к России и в вопросе оказания военной помощи и поддержки Украине.

В 15.00 — непоколебимая поддержка латвийских художников и деятелей культуры

Журналистка Моника Цалите проведет дискуссию с музыкантом Ралфсом Эйландсом и режиссером Ингой Тропой, которые расскажут о непоколебимой деятельности латвийских деятелей искусства и культуры на благо Украины. Эйландс — один из организаторов концерта "Свободе Украины", который состоится в Рижском Доме конгрессов 25 февраля. В свою очередь, Тропа — режиссер благотворительного концерта "Посвящение Украине". Он состоится вечером 24 февраля на арене Рижского цирка.

После завершения трансляции спецвыпуск "Год войны" будет доступен в архиве передач Delfi TV.

Военная агрессия России против Украины началась еще в 2014 году с аннексии Крыма и попыток захватить власть в восточных регионах страны, что удалось лишь частично, создав так называемые "народные республики" Донецкой и Луганской областей. Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, пытаясь захватить всю Украину, но после первоначального успеха была вынуждена уйти из Киева, Херсона и Харьковской области.